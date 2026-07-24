Признанный врачами мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов

Terra: В Бразилии признанный мертвым месячный младенец зашевелился в мешке для трупов

В Бразилии врачи признали мертвым младенца после того, как у него остановилось сердце. Однако через несколько часов, уже находясь в мешке для трупов, он зашевелился, пишет издание Terra.

У младенца произошла остановка сердечно-дыхательной деятельности ровно в тот день, когда ему исполнился один месяц. Медицинская бригада проводила реанимационные мероприятия на протяжении 45 минут, но не смогла спасти ребенка.

Сначала он продолжал находиться в палате интенсивной терапии, пока проводились все юридические процедуры, а родители с ним прощались. Через пару часов новорожденный оказался в похоронном бюро. Его директор Регина Селия Пашоал рассказала, что заметила, как младенец зашевелился внутри мешка для трупов.

«Я открыла его, и ребенок начал двигаться еще сильнее, издавая звуки, как будто хотел дышать», — сообщила она. За 17 лет работы женщина впервые столкнулась с подобной ситуацией. Ребенка снова осмотрели врачи, после чего вернули его в палату интенсивной терапии, где продолжили оказывать ему помощь.

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