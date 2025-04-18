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19:29, 18 апреля 2025Забота о себе

У семилетнего ребенка нашли рак мозга при проверке зрения

Terra: В Англии от обнаруженного при проверке зрения рака умер 7-летний ребенок
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Англии 7-летнего ребенка отправили к школьному окулисту, который при проверке зрения заподозрил у него рак мозга. Историю мальчика рассказало издание Terra.

Два года назад у мальчика появились головные боли и тошнота, но родители тогда не стали бить тревогу. Через некоторое время в школе ребенок прошел плановый осмотр у окулиста, в ходе которого он порекомендовал обратиться за консультацией к частному специалисту, так как у мальчика было плохое зрение. Другой медик нашел у школьника проблемы со зрительными нервами, поэтому родители записали его на компьютерную томографию.

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В результате выяснилось, что у мальчика появилась опухоль в правой части мозга, которая была размером с кулак взрослого человека и находилась уже на четвертой стадии. Ребенок перенес несколько операций, но они не помогли, как и химиотерапия, которая дала только побочные эффекты. В конечном итоге его перевели в хоспис, где он умер в начале апреля.

Ранее у женщины начались выделения из носа, которые являлись симптомом рака. Из-за злокачественного новообразования она лишилась половины лица.

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