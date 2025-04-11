Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:29, 11 апреля 2025Забота о себе

Женщина лишилась половины лица из-за начавшегося с выделений из носа рака

Terra: В Бразилии начавшийся с выделений из носа рак обезобразил женщине лицо
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: @analuprestes

В Бразилии начавшийся с выделений из носа рак обезобразил лицо женщины, поэтому его пришлось реконструировать. Об этом рассказало издание Terra.

Бразильянка через несколько дней после родов стала чувствовать онемение с одной стороны неба и постоянные лицевые боли. В какой-то момент она заболела простудой с обильными выделениями из носа, которые не прошли и после выздоровления.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024

В больнице женщине назначили компьютерную томографию, благодаря которой врачам удалось диагностировать у нее аденоидно-кистозную карциному — рак слюнных желез. На химиотерапию злокачественное новообразование не отреагировало, поэтому его пришлось удалять хирургическим путем. В результате женщина лишилась половины челюсти, дна глазницы, неба и зубов, поэтому спустя некоторое время ей сделали реконструкцию лица с использованием фрагментов малоберцовой кости и кожи с ноги.

Ранее врачи своевременно не обнаружили рак у американки. Медики решили, что симптомы заболевания у женщины связаны с послеродовыми проблемами.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло детали боев с ВСУ на курском и белгородском направлениях

    Поклонников Паши Техника начали разгонять полицейские

    Власти назвали время в пути от Москвы до Петербурга по ВСМ

    Военблогер заявил о стрельбе сил ПВО по российскому вертолету в Подмосковье

    Экс-главком ВСУ предрек разгром западных армий в случае реального конфликта

    Россиянам назвали главные «ред флаги» на первом свидании

    В Германии признали недостатки Leopard и PzH 2000

    Уничтожение Росгвардией БМП-1 с украинскими военными попало на видео

    Украина получила миллиарды евро на оборону от двух стран Европы

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше