Женщина лишилась половины лица из-за начавшегося с выделений из носа рака

Terra: В Бразилии начавшийся с выделений из носа рак обезобразил женщине лицо

В Бразилии начавшийся с выделений из носа рак обезобразил лицо женщины, поэтому его пришлось реконструировать. Об этом рассказало издание Terra.

Бразильянка через несколько дней после родов стала чувствовать онемение с одной стороны неба и постоянные лицевые боли. В какой-то момент она заболела простудой с обильными выделениями из носа, которые не прошли и после выздоровления.

В больнице женщине назначили компьютерную томографию, благодаря которой врачам удалось диагностировать у нее аденоидно-кистозную карциному — рак слюнных желез. На химиотерапию злокачественное новообразование не отреагировало, поэтому его пришлось удалять хирургическим путем. В результате женщина лишилась половины челюсти, дна глазницы, неба и зубов, поэтому спустя некоторое время ей сделали реконструкцию лица с использованием фрагментов малоберцовой кости и кожи с ноги.

Ранее врачи своевременно не обнаружили рак у американки. Медики решили, что симптомы заболевания у женщины связаны с послеродовыми проблемами.