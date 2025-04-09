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19:27, 9 апреля 2025Забота о себе

Врачи списали симптомы рака у 34-летней женщины на послеродовые проблемы

El Tiempo: В США врачи вместо лечения призвали женщину с раком изменить рацион
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В США врачи своевременно не обнаружили у 34-летней женщины смертельно опасное заболевание, а его симптомы списали на послеродовые проблемы. Об этом рассказало издание El Tiempo.

Симптомы заболевания у жительницы Бостона появились после рождения третьего ребенка. Так, у нее возникли кровотечения во время дефекации и запор, а вес начал стремительно снижаться. За короткое время она потеряла 13 килограммов, после чего обратилась в больницу.

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Врачи списали данные симптомы на послеродовые проблемы, поэтому вместо лечения призвали пациентку изменить рацион, больше гулять и принимать слабительные средства. Однако здоровье женщины продолжало ухудшаться, поэтому она обратилась к другим специалистам, которые диагностировали колоректальный рак третьей стадии. Американка призналась, что, узнав о заболевании, она испытала облегчение, поскольку думала, что врачи выставляли ее сумасшедшей, хотя сама не считала себя таковой.

Ранее врач Дебора Ли перечислила симптомы рака кишечника. По ее словам, на наличие злокачественного новообразования может указывать боль внизу живота.

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