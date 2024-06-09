Названы ключевые симптомы рака кишечника

Доктор Ли: кровь в стуле и боль внизу живота — ключевые симптомы рака кишечника

Кровь в кале и боль в нижней части живота являются ключевыми симптомами рака кишечника, их обнаружение на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Об этом заявила доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy. Ее слова приводит газета Daily Mirror.

Она напомнила, что ряд симптомов рака кишечника появляются на третьей или четвертой стадии болезни. Однако некоторые из признаков проявляются уже при ее развитии. Рак кишечника на первой стадии обычно не имеет симптомов, уточнила доктор.

На более поздних этапах проявляется кровь в стуле, кровотечение из прямой кишки, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре и боль внизу живота. Своевременное обнаружение вышеперечисленных негативных признаков с высокой долей вероятности поможет побороть этот вид рака, заключила Ли.

Ранее диетолог Люси Керрисон рассказала о неочевидных симптомах заболеваний кишечника. К ним она отнесла в том числе ломкость волос и ногтей, а также проблемы с кожей. Эти факторы, по ее словам, могут в итоге привести к раку кишечника. В свою очередь, диетолог Кирстен Джексон в качестве одного из симптомов воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) назвала частые переломы костей.

