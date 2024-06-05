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11:23, 5 июня 2024Забота о себе

Названы неочевидные симптомы заболеваний кишечника

Диетолог Керрисон назвала ломкость волос симптомом заболеваний кишечника

Фото: Unsplash

Ломкость волос и ногтей может быть одним из симптомов заболеваний кишечника, рассказала диетолог Люси Керрисон. Она и ее коллеги в комментарии для The Sun назвали неочевидные симптомы проблем с кишечником, которые могут привести к раку.

Одним из первых признаков возможных проблем с кишечником Керрисон назвала ломкость волос, ногтей и проблемы с кожей. Ее коллега, диетолог Кирстен Джексон добавила, что частые переломы костей также могут указывать на воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) или целиакию.

ВЗК включает в себя язвенный колит, поражающий толстую кишку, и болезнь Крона, которая может поразить любую часть пищеварительной системы

Также о проблемах могут сигнализировать частые походы в туалет. «Люди полагают, что если они ежедневно опорожняют кишечник, у них нет запора. На самом деле здоровый график дефекации у всех разный. Он зависит рациона. Однако если происходит внезапное изменение типичного туалетного расписания, стоит обратиться к врачу», — добавила она.

Другими признаками заболеваний кишечника Джексон назвала плохое настроение, постоянную усталость, нехватку энергии и частые простуды, при которых кашель не проходит длительное время. «Кишечник на 70 процентов отвечает за работу иммунной системы», — объяснила она.

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Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил, что вода с лимоном опасна для желудка. По его словам, популярный у адептов здорового питания напиток нельзя пить на пустой желудок, так как он подавляет выработку желудочной кислоты.

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      Вера Владзиевская
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