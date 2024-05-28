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16:36, 28 мая 2024Забота о себе

Популярный у адептов здорового образа жизни напиток оказался опасен для желудка

Диетолог Садыков: вода с лимоном может привести к обострению болезней ЖКТ

Фото: Mariah Hewines / Unsplash

Вода с лимоном может оказывать негативное влияние на здоровье желудка, предупредил диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков. В беседе с изданием «Доктор Питер» он рассказал об опасности этого популярного у адептов здорового образа жизни напитка.

Он объяснил, что при употреблении воды с лимоном сразу после сна или перед едой снижается желудочная секреция: содержащаяся в напитке кислота, попадающая в пустой желудок, подавляет выработку собственной желудочной кислоты, что необходимо для правильного пищеварения. Кроме того, этот напиток, выпитый натощак, нарушает усвоение белков, уточнил он.

Кроме того, частое употребление кислотных напитков может повредить нежную слизистую оболочку горла, вызывая першение, боль и воспаление. «А у тех, у кого уже есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит или язва, вода с лимоном может усугубить течение болезни и привести к обострению симптомов», — предупредил врач.

Для поддержания здоровья желудка Садыков рекомендовал отдавать предпочтение щелочным продуктам: бананам, авокадо или миндальному молоку, которые помогают нейтрализовать кислотность желудка и защищают его слизистую оболочку.

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      Александра Лисица
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