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17:29, 27 мая 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от выхода на улицу в жару

Терапевт Пивоварова: жара опаснее всего для людей с болезнями щитовидной железы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Высокая температура воздуха опасна для людей с любыми хроническими неинфекционными заболеваниями, предупредила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова. В беседе с NEWS.ru она предостерегла от чрезмерной активности в жару.

Пивоварова отметила, что жара опаснее всего для людей с ожирением и болезнями щитовидной железы. Кроме того, по ее словам, летом надо быть осторожными людям, которые принимают некоторые лекарственные препараты, например, лекарства с мочегонным действием. «Постарайтесь не выходить на солнце с 12:00 до 16:00. Купаться в открытых водоемах: озерах, реках, это касается и моря тоже, лучше до десяти утра и после пяти вечера», — дала совет терапевт.

Пивоварова также порекомендовала всегда надевать головной убор при выходе на улицу летом и не находится на солнце дольше двух часов подряд. Для детей это время следует ограничить еще сильнее — не более одного часа. Чтобы легче перенести жару, специалистка призвала с полудня и до четырех часов дня не заниматься активной физической работой, особенно в огороде. По ее словам, следует насторожиться, если появляются учащенное сердцебиение, тошнота, головная боль и обморочное состояние.

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      Екатерина Улитина
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