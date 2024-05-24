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16:26, 24 мая 2024Забота о себе

Врач перечислила самые распространенные ошибки при уходе за кожей летом

Врач Суарес: SPF-крем не должен совмещать функции защиты от солнца и репеллента

Фото: kitzcorner / Shutterstock / Fotodom

Биолог и дерматолог Андреа Суарес рассказала, какие ошибки нередко допускают при уходе за кожей летом. Их специалистка перечислила в TikTok.

В первую очередь Суарес призвала тщательно выбирать SPF-крем: уровень защиты должен быть не менее 30 единиц, а сам крем не должен совмещать в себе функции солнцезащитного крема и средства от укусов насекомых. Врач объяснила, что репелленты наносят лишь раз в день, а SPF-крем рекомендуется наносить каждые два часа.

Другой ошибкой Суарес назвала то, что некоторые люди шелушат кожу на месте солнечных ожогов. Эта привычка увеличивает риск заражения, образования рубцов и гиперпигментации, предупредила специалистка.

Если кожа уже обожжена, человек сильно загорел, необходимо воздержаться от пребывания под солнечными лучами

Андреа Суаресбиолог, дерматолог

Также доктор настоятельно рекомендовала отказаться от употребления алкоголя в жару и особенно под открытым солнцем. «Потребление алкоголя истощает запасы антиоксидантов в коже, делая ее менее защищенной от солнца. Кроме того, пьяные люди часто не осознают масштаб опасности и чаще остальных получают солнечные ожоги», — сказала Суарес.

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Ранее доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова назвала способ защитить кожу рук от солнца в начале дачного сезона. По ее словам, нужно использовать легкий крем несколько раз в день и надевать перчатки во время садовых работ.

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      Алиса Дмитриева
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