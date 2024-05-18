Дерматолог назвала способы защитить кожу рук при активном солнце

Дерматолог Галлямова дала советы по уходу за кожей при активном солнце

Под воздействием солнца кожа рук быстрее сохнет, поэтому ее нужно регулярно увлажнять. О том, как правильно ухаживать за кожей, рассказала доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова, пишет радио Sputnik.

Как уточнила медик, в мае начинается активный дачный сезон. Поэтому необходимость защиты кожи от воздействия солнца увеличивается.

«Уход должен быть постоянным, а не то что вы вечером нанесли крем и этим ограничились. Руки надо беречь от химикатов, которые вы используете дома. Всегда надевайте перчатки, когда моете посуду или делайте уборку», — отметила медик.

Как подчеркнула Галлямова, крем для частого применения должен быть достаточно легким. Лучше всего выбирать крем без всяких отдушек. Желательно, чтобы он содержал увлажняющие средства, такие как гиалуроновая кислота, различные натуральные масла, например, масло ши или жожоба.

При садовых работах с землей врач посоветовала использовать перчатки. Перед тем, как надеть их, лучше смазать руки кремом. Перчатки могут быть как резиновые, так и хлопковые.

Кроме того, отметила медик, при загрязнении рук не стоит отказываться от использования мыла. Однако, чтобы не пересушить кожу, лучше пользоваться более щадящим средством, а не кусковым хозяйственным мылом. Главная задача — смыть загрязнения и сразу нанести крем на сухие руки, резюмировала Галлямова.

Ранее эксперты рассказали, что существует высокий риск подхватить столбняк на даче. По словам специалистов, споры столбнячной палочки Clostridium tetani могут находиться в почве и жить в ней годами. Заразиться можно во время работ в огороде — например, если наступить на ржавый гвоздь.