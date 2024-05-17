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17:00, 17 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о риске подхватить опасную болезнь на даче

Дачников предупредили о высоком риске заразиться столбняком на участке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Существует высокий риск подхватить столбняк на даче. О возможности подхватить опасную болезнь на загородном участке рассказали опрошенные Пятым каналом эксперты.

По словам специалистов, споры столбнячной палочки Clostridium tetani могут находиться в почве и жить в ней годами. Заразиться можно во время работ в огороде — например, если наступить на ржавый гвоздь.

Симптомами болезни будут судороги, скованность в мышцах челюсти, спины, живота и конечностей, отметили эксперты. Помимо столбняка, на даче есть риск заболеть токсоплазмозом — его можно подхватить при контакте с кошачьими фекалиями. При остром протекании болезни наблюдаются высокая температура, сильный озноб, боли в мышцах и суставах, а также высыпания на коже.

Ранее жителей большинства российских регионов предупредили об опасности клещей. Они могут быть переносчиками энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) и риккетсиоза.

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      Нина Ташевская
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