Россиянам назвали регионы с самыми опасными клещами

Эколог Костарной: опасные клещи есть в Ленинградской и Калининградской областях

Клещи-переносчики вирусного энцефалита есть в Калининградской и Ленинградской областях. Регионы России с самыми опасными насекомыми назвал заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, риск заразиться этой болезнью также есть в Карелии и регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, в Забайкалье, на Алтае, в Поволжье, Тыве и в регионах Дальнего Востока.

Насекомые, которые являются переносчиками клещевого риккетсиоза, часто встречаются в Астраханской, Иркутской, Красноярской областях, в Республиках Алтай, Хакасия и Тыва, а также в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях, добавил эколог.

Костарной предупредил, что жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Вологодской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой, Самарской и Калужской областей рискуют подхватить болезнь Лайма (боррелиоз).

«Опасных клещей можно встретить практически на всей территории России, за исключением Воркуты, Мурманска, Якутии, Ямало-Ненецкого округа, Норильска, территорий, расположенных в Заполярье», — заключил эколог.

Ранее россиян призвали сразу после обнаружения клеща на теле обращаться к врачу. При этом не стоит снимать насекомое самостоятельно при помощи народных способов — все они опасны, предупредили эпидемиологи.

