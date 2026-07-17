МИД России заявил об использовании украинцев для свержения власти в странах Африки

МИД России: Франция задействует украинцев для свержения власти в странах Африки

Франция активно задействует в своих интересах украинцев, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Париж активно использует в своих интересах разного рода террористические группы, в частности «Группу поддержки ислама и мусульман» (JNIM, связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»), которая работает на Мали.

«Франция, Украина и другие государства при использовании террористических группировок занимаются фактически терроризмом», — указал он.

Ранее в МИД РФ заявили о попытке Украины создать «второй фронт» против России в Африке.