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03:32, 17 июля 2026Мир

МИД России заявил об использовании украинцев для свержения власти в странах Африки

МИД России: Франция задействует украинцев для свержения власти в странах Африки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Франция активно задействует в своих интересах украинцев, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Париж активно использует в своих интересах разного рода террористические группы, в частности «Группу поддержки ислама и мусульман» (JNIM, связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»), которая работает на Мали.

«Франция, Украина и другие государства при использовании террористических группировок занимаются фактически терроризмом», — указал он.

Ранее в МИД РФ заявили о попытке Украины создать «второй фронт» против России в Африке.

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