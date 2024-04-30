Россиянам рассказали о порядке действий после обнаружения на теле клеща

Эпидемиолог Покровский: после обнаружения клеща на теле нужно обратиться к врачу

После обнаружения клеща на теле необходимо обратиться к врачу, посоветовал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. О необходимых действиях после выявления паукообразного на коже он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Необходимо обратиться к врачам, чтобы они удалили его, изучили — можно сдать клеща в лабораторию, чтобы узнать, заражен он или нет, и назначили профилактическое лечение», — сообщил Покровский.

По словам эпидемиолога, существует много народных способов удаления клеща, но все они опасны.

«Всегда есть опасность, что останется кусочек ротовых органов. И может быть нагноение. Поэтому, конечно, лучше обратиться к врачу», — заключил он.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт рассказала, что избежать укусов клещей во время прогулки в лесу или парке поможет плотная одежда.