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17:24, 30 апреля 2024Россия

Россиянам рассказали о порядке действий после обнаружения на теле клеща

Эпидемиолог Покровский: после обнаружения клеща на теле нужно обратиться к врачу

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После обнаружения клеща на теле необходимо обратиться к врачу, посоветовал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. О необходимых действиях после выявления паукообразного на коже он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Необходимо обратиться к врачам, чтобы они удалили его, изучили — можно сдать клеща в лабораторию, чтобы узнать, заражен он или нет, и назначили профилактическое лечение», — сообщил Покровский.

По словам эпидемиолога, существует много народных способов удаления клеща, но все они опасны.

«Всегда есть опасность, что останется кусочек ротовых органов. И может быть нагноение. Поэтому, конечно, лучше обратиться к врачу», — заключил он.

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      Алена Шевченко
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