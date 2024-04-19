Россиянам дали рекомендации по защите от укусов клещей

Роспотребнадзор: во время прогулки в лесу от клещей защитит плотная одежда

Избежать укусов клещей во время прогулки в лесу или парке поможет плотная одежда, рассказала ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт. Рекомендации по защите от укусов паразитов она дала «Известиям».

По словам специалистки, перед прогулкой в парке, лесу, сквере необходимо нанести специальные спреи, а также подобрать правильную одежку. От укуса клещей защитит одежда из плотной ткани, закрывающая руки и ноги. Германт также предупредила, что клещи обитают в траве и на низких растениях, поэтому не стоит собирать букеты и отдыхать лежа на траве.

Если же клещ все-таки присосался к коже, специалистка посоветовала аккуратно его снять и отвезти в лабораторию, где установят, опасен ли он для здоровья. Эта диагностика позволит вовремя выявить риски заболеть клещевым энцефалитом или боррелиозом (болезнь Лайма) и в случае необходимости назначить лечение.

В заключение Германт призвала россиян заранее прививаться от заболеваний, передающихся от этих паразитов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила не толстеющих от переедания людей об опасных болезнях. Она отметила, что потеря веса при обильном питании может быть симптомом заражения паразитами.