Не толстеющих от переедания людей предупредили об опасных болезнях

Эндокринолог Павлова: худоба при переедании может быть симптомом паразитоза

Если человек регулярно переедает и не набирает вес, это может быть симптомом различных опасных заболеваний, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В эфире радио Sputnik в их число она включила нарушения в работе щитовидной железы или заражение паразитами.

По словам Павловой, если человек много ест и не толстеет, у этого может быть только две причины. Первой она назвала физическую активность. Врач объяснила, что, если человек много двигается, он расходует всю поступившую с пищей энергию.

Если же человек ест много и мало двигается, но при этом продолжает худеть, то ему стоит обратиться к врачу, так как второй причиной могут быть различные заболевания. К примеру, лишний вес при переедании не появляется при нарушении работы щитовидной железы — ее гиперфункции и развитии тиреотоксикоза.

Кроме того, причиной, по которой человек не поправляется, могут быть гельминты. «Паразиты не просто живут и едят пищу, которую потребляет человек, но и выделяют токсины в организме своего хозяина. Эта интоксикация негативно действует на человека, он и внешне выглядит плохо», — объяснила Павлова.

Эндокринолог добавила, что к худобе может приводить проблемы с перевариванием пищи. Причиной плохого переваривания и усвоения питательных веществ может быть, например, диарея, заключила она.

Ранее врач назвала идеальный график работы. По ее словам, человек, работающий по жесткому расписанию, меньше страдает от стрессов и депрессии.