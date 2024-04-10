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15:44, 10 апреля 2024Забота о себе

Назван идеальный для здоровья график работы

Эндокринолог Павлова назвала пятидневку идеальным для здоровья графиком работы

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Пятидневная рабочая неделя является идеальным для здоровья графиком работы, заверила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, возникающая во время пятидневки рутина утомляет многих людей, однако на самом деле при таком режиме работы возникает меньше стресса. Люди, приходящие и уходящие с работы в одно и то же время, чувствуют себя лучше тех, кто работает по ненормированному графику, заверила врач.

Она предупредила, что у людей, постоянно работающих в ненормированном графике, после 50 лет возрастает риск развития депрессии и хронических болезней. Причем, если изначально человек работал по графику, а затем перешел на работу с ненормированным рабочим днем, этот риск будет еще выше.

«Часто работа с ненормированным графиком относится к низкооплачиваемой, а значит, люди менее защищены финансово и у них нет достаточно времени и денег на заботу о здоровье», — подытожила доктор.

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Ранее Павлова рассказала, что кофе помогает поддерживать здоровье кишечника. Для получения эффекта она рекомендовала употреблять напиток без сахара и молока.

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      Вера Владзиевская
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