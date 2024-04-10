Назван идеальный для здоровья график работы

Эндокринолог Павлова назвала пятидневку идеальным для здоровья графиком работы

Пятидневная рабочая неделя является идеальным для здоровья графиком работы, заверила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, возникающая во время пятидневки рутина утомляет многих людей, однако на самом деле при таком режиме работы возникает меньше стресса. Люди, приходящие и уходящие с работы в одно и то же время, чувствуют себя лучше тех, кто работает по ненормированному графику, заверила врач.

Она предупредила, что у людей, постоянно работающих в ненормированном графике, после 50 лет возрастает риск развития депрессии и хронических болезней. Причем, если изначально человек работал по графику, а затем перешел на работу с ненормированным рабочим днем, этот риск будет еще выше.

«Часто работа с ненормированным графиком относится к низкооплачиваемой, а значит, люди менее защищены финансово и у них нет достаточно времени и денег на заботу о здоровье», — подытожила доктор.

Ранее Павлова рассказала, что кофе помогает поддерживать здоровье кишечника. Для получения эффекта она рекомендовала употреблять напиток без сахара и молока.