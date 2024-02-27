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17:27, 27 февраля 2024Забота о себе

Названы способы снизить риск развития распространенного заболевания

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Отказ от вредных привычек и следование хотя бы нескольким правилам здорового образа жизни поможет снизить риск развития синдрома раздраженного кишечника, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Способы защититься от этого заболевания доктор назвала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, чтобы минимизировать опасность возникновения синдрома раздраженного кишечника, нужно отказаться от курения, спать не менее семи часов в сутки, сбалансированно питаться, вести активный образ жизни и употреблять алкоголь в умеренных количествах.

Врач заверила, что следование хотя бы трем-четырем из этих правил снижает риск развития этого заболевания на 42 процента.

Соблюдение хотя бы двух условий снижает риск синдрома раздраженного кишечника в среднем на 36 процентов, одного — примерно на 21 процент. При этом важнее всего достаточно спать (27 процентов), регулярно заниматься спортом 17 профцентов) и не курить (14 процентов)

Зухра Павловаэндокринолог
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Павлова также добавила, что поддерживать здоровье кишечника помогает и умеренное употребление кофе без сахара и молока.

Ранее Зухра Павлова рассказала, что у тех, кто привык завтракать до восьми часов утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59 процентов. По ее словам, это обусловлено биологическими ритмами.

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      Вера Владзиевская
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