Названо идеальное время для завтрака

Эндокринолог Павлова призвала завтракать до восьми часов утра

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что у тех, кто привык завтракать до восьми часов утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59 процентов. Идеальное время для первого приема пищи доктор медицинских наук назвала в своем Telegram-канале, призвав завтракать пораньше.

Врач объяснила, что пользу раннего завтрака подтвердили исследования ученых из Барселоны. В течение семи лет они наблюдали за образом жизни более 100 тысяч человек.

За время исследования диабет второго типа выявили у 963 человек. Диагноз значительно чаще ставили участникам, у которых первый прием пищи был после девяти часов утра, по сравнению с теми, кто завтракал до восьми

Зухра Павлова эндокринолог

Доктор Павлова объяснила это биологическими ритмами. По ее словам, человеку следует есть сразу после пробуждения, иначе организму будет сложно контролировать уровень глюкозы и инсулина в крови.

«Завтрак должен быть сытным и сбалансированным. Содержать жиры, белки и углеводы. Перед едой полезно выпить стакан теплой воды. Кофе лучше насладиться через час после еды», — подытожила эндокринолог.

Ранее Зухра Павлова развеяла популярный миф о костном бульоне. По ее мнению, это блюдо не дает омолаживающего эффекта, а при длительном употреблении вредит здоровью суставов, почек и сердца.