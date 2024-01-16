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12:35, 16 января 2024Забота о себе

Врач развеяла популярный миф о пользе костного бульона

Эндокринолог Павлова предупредила о вреде костного бульона для сердца и суставов

Фото: 해능 / Wikimedia

Костный бульон не дает омолаживающего эффекта, а при длительном употреблении вредит здоровью суставов, почек и сердца, считает кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. Популярный миф о пользе блюда она развеяла в интервью радио Sputnik.

Павлова рассказала, что костный бульон стал очередным модным средством, которое используют для поддержания здоровья и молодости. По ее словам, сторонники этого продукта утверждают, что содержащийся в нем коллаген помогает поддерживать хорошее состояние кожи, ногтей, волос и костей. «На самом деле коллаген, который поступает в организм с костным бульоном, никогда не будет направлен напрямую в кожу, суставы или мышцы», — утверждает Павлова. Попадая в желудок, вещество распадается на аминокислоты, которые распределяются по всему организму, а не в определенные зоны.

Кроме того, при длительном употреблении костного бульона возможны и негативные последствия. Она предупредила, что этот продукт не рекомендуется людям с подагрой, мочекаменной болезнью и склонностью к гипертонии, так как в нем содержатся пурины, которые стимулируют синтез мочевой кислоты. «Мочевая кислота — это не только повреждение суставов, та самая подагра, это еще и повышенное артериальное давление», — предостерегла врач.

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Павлова добавила, что костный бульон легко приводит к появлению лишнего веса, так как он насыщен жирами. Врач рекомендовала не злоупотреблять этим блюдом, если человек следит за фигурой, но при этом не занимается активными видами спорта, позволяющими сжигать большое количество калорий.

Ранее шеф-повар Александр Гуряев перечислил ключевые признаки, по которым можно определить свежесть рыбы и избежать покупки некачественного продукта. По его словам, прежде всего надо обращать внимание на глаза: они должны быть ясными, блестящими и выпуклыми.

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      Екатерина Улитина
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