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17:32, 15 января 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способ определить свежесть рыбы

Шеф-повар Гуряев назвал признаками свежей рыбы блестящую чешую и ясные глаза

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Шеф-повар Александр Гуряев перечислил ключевые признаки, по которым можно определить свежесть рыбы и избежать покупки некачественного продукта. Его слова приводит издание Life.

Прежде всего Гуряев призвал россиян обращать внимание на глаза рыбы: они должны быть ясными, блестящими и выпуклыми. При этом мутную радужку он назвал признаком несвежести продукта.

Гуряев также посоветовал присмотреться к чешуе: она должна быть блестящей, немного влажной, но не липкой. «Сухую пятнистую рыбу с первыми признаками окисления следует избегать — это явный показатель залежавшегося продукта», — раскрыл специалист еще один способ.

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Признаком свежей рыбы также является красный цвет жабр. Если же они выглядят посеревшими или выделяют плохо пахнущую слизь, от покупки лучше воздержаться, заявил специалист.

У замороженной рыбы цвет тушки должен быть равномерным, без каких-либо пятен, а упаковка — целой и хорошо запечатанной, предупредил шеф-повар. Кроме того, специалист напомнил о важности проверки маркировки продукта и его срока годности.

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      Наталья Обрядина
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