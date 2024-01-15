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12:37, 15 января 2024Забота о себе

Диетолог рассказала о неожиданной пользе зеленого чая

Диетолог Стародубова: зеленый чай в рационе замедляет старение головного мозга

Фото: Unsplash

Употребление зеленого чая на регулярной основе принесет организму неожиданную пользу, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. О неожиданной пользе этого напитка в рационе она поговорила с «Москвой 24».

Стародубова объяснила, что в черном ферментированном, а также зеленом или белом неферментированных чаях есть много полезных элементов: витамины В1, В2, РР, провитамин А, минеральные вещества, органические кислоты, танины, кофеин, а также катехины и теафлавины, обладающие высокой антиоксидантной активностью.

«Зеленый чай подвергается меньшей переработке и поэтому особенно богат антиоксидантами и полифенолами. Регулярное умеренное употребление напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, имеет антивозрастной эффект и замедляет процессы старения головного мозга, печени, кожи и даже повышает общую сопротивляемость организма», — объяснила она.

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Стародубова уточнила, что в день можно выпить три-пять чашек некрепкого зеленого чая, лучше — свежеприготовленного. При этом, продолжила врач, польза чая снижается, если добавлять в него сахар, жирные сливки, варенье или запивать им сладости и бутерброды. «В качестве полезной альтернативы сладостям в чай можно добавлять различные свежие, сушеные или замороженные ягоды и фрукты. Например, калину, бруснику, клюкву, облепиху, малину, вишню и яблоки», — заключила она.

Ранее хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил об опасности кофе с алкоголем. По словам Умнова, сочетание этанола и кофеина провоцирует спазм сосудов и нарушает кровообращение, что увеличивает риск развития инсульта или инфаркта.

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      Александра Лисица
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