Россиян предупредили об опасности кофе с алкоголем

Хирург Умнов: кофе с алкоголем увеличивает риск инфаркта и инсульта

Кофе с добавлением коньяка, виски, ликера или другого алкоголя увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Об опасности популярного зимой напитка предупредил хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Известиями».

По словам Умнова, сочетание этанола и кофеина провоцирует спазм сосудов и нарушает кровообращение, что увеличивает риск развития инсульта или инфаркта. Кроме того, напиток может вызвать сердечную недостаточность, гипертонию и нарушения в работе внутренних органов, продолжил врач.

Из-за спазма ухудшается кровоснабжение во всем организме: в частности, из-за спазма артериол и капилляров почек возрастает риск развития почечной недостаточности Александр Умнов хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения

Помимо вреда для сердца и сосудов, кофе с алкоголем наносит удар и по нервной системе, предупредил Умнов. Он объяснил, что, поскольку алкоголь угнетает центральную нервную систему, а кофеин стимулирует ее, у человека ухудшается сон, нарушается ориентация в пространстве, в некоторых случаях появляются неврозы и психозы.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.