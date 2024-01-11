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18:27, 11 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности кофе с алкоголем

Хирург Умнов: кофе с алкоголем увеличивает риск инфаркта и инсульта

Фото: Chris Dave / Mond'Image / Globallookpress.com

Кофе с добавлением коньяка, виски, ликера или другого алкоголя увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Об опасности популярного зимой напитка предупредил хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Известиями».

По словам Умнова, сочетание этанола и кофеина провоцирует спазм сосудов и нарушает кровообращение, что увеличивает риск развития инсульта или инфаркта. Кроме того, напиток может вызвать сердечную недостаточность, гипертонию и нарушения в работе внутренних органов, продолжил врач.

Из-за спазма ухудшается кровоснабжение во всем организме: в частности, из-за спазма артериол и капилляров почек возрастает риск развития почечной недостаточности

Александр Умновхирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения

Помимо вреда для сердца и сосудов, кофе с алкоголем наносит удар и по нервной системе, предупредил Умнов. Он объяснил, что, поскольку алкоголь угнетает центральную нервную систему, а кофеин стимулирует ее, у человека ухудшается сон, нарушается ориентация в пространстве, в некоторых случаях появляются неврозы и психозы.

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