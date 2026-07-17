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Забота о себе
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03:00, 17 июля 2026Забота о себе

Мужчинам назвали продукты для каменной эрекции

Уролог Гадзиян посоветовал для каменной эрекции чаще употреблять яйца и авокадо
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Чтобы эрекция была каменной, необходимо не пить БАДы, а добавить в рацион несколько продуктов, утверждает уролог Марк Гадзиян. Их он назвал мужчинам в своем Telegram-канале.

Чтобы улучшить эрекцию, Гадзиян посоветовал чаще употреблять устрицы, мидии, креветки, лосось, скумбрию, сардины, тунец, анчоусы, говядину и индейку. Также стоит дополнить рацион яйцами, авокадо, грецкими орехами, миндалем, фисташками, фундуком, кунжутом, овсянкой, шпинатом, цельным зерном, сельдереем, спаржей, тыквой, гранатом, черникой, клубникой, цитрусовыми и оливковым маслом.

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Кроме того, уролог посоветовал мужчинам добавить в рацион имбирь. Этот продукт может мягко улучшить кровообращение и поддерживать либидо на высоком уровне. Гадзиян также порекомендовал тем, кто хочет улучшить эрекцию, добавить в рацион тыквенные семечки — один из лучших источников цинка, важного для мужского здоровья.

Ранее уролог Педро Бастос успокоил мужчин, которые переживают из-за преждевременной эякуляции. Он заявил, что в некоторых случаях это является нормой.

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