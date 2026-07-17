Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:33, 17 июля 2026Мир

Экс-советник главы Пентагона предрек Украине поражение

Аналитик Макгрегор заявил, что Украина обречена на поражение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Украина не сможет выдержать натиск российских войск, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Украина обречена на разрушение. <…> И русские понимают, что у их противников нет шансов», — подчеркнул он.

Макгрегор отметил, что российские войска действуют системно и постепенно добиваются желаемых результатов. Аналитик указал на успешные удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским портам.

Ранее Макгрегор предрек скорое поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине
    SpaceX в последний момент отменила полет Starship
    Экс-советник главы Пентагона предрек Украине поражение
    Девушка разорвала зарождающиеся отношения с бойфрендом из-за его привычки
    Иран призвал страны Ближнего Востока запретить США пользоваться территориями
    Аналитик заявил о создании ЕС ПВО-коалиции из-за эффективных ударов России по Украине
    Знаменитая певица предупредила мужчин о супружеских изменах
    Назван неожиданный маркер болезни Альцгеймера
    Захарова назвала цирком на колесах поведение Киева на переговорах с Россией
    Захарова назвала новым уровнем унижения для Запада совершение Киевом теракта в Монако
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok