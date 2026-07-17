Аналитик Макгрегор заявил, что Украина обречена на поражение

Украина не сможет выдержать натиск российских войск, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Украина обречена на разрушение. <…> И русские понимают, что у их противников нет шансов», — подчеркнул он.

Макгрегор отметил, что российские войска действуют системно и постепенно добиваются желаемых результатов. Аналитик указал на успешные удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским портам.

Ранее Макгрегор предрек скорое поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией.