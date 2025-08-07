Полковник Макгрегор предрек скорое поражение Украины в конфликте с Россией

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор предрек скорое поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией. Такой прогноз он сделал в интервью YouTube-каналу Рэйчел Блевинс.

Эксперт пояснил, что украинская сторона несет ужасающие потери на поле боя и при этом мобилизует на фронт молодых людей и стариков. «Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены», — отметил он.

По мнению Макгрегора, это свидетельствует о том, что украинский конфликт близок к завершению.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что конфликт будет длиться еще долго, хотя многие люди ведут себя так, будто он скоро закончится. Она подчеркнула, что «такое отрицание реальности опасно».