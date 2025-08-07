Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:29, 7 августа 2025Мир

В США сделали мрачный прогноз по Украине

Полковник Макгрегор предрек скорое поражение Украины в конфликте с Россией

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор предрек скорое поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией. Такой прогноз он сделал в интервью YouTube-каналу Рэйчел Блевинс.

Эксперт пояснил, что украинская сторона несет ужасающие потери на поле боя и при этом мобилизует на фронт молодых людей и стариков. «Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены», — отметил он.

По мнению Макгрегора, это свидетельствует о том, что украинский конфликт близок к завершению.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что конфликт будет длиться еще долго, хотя многие люди ведут себя так, будто он скоро закончится. Она подчеркнула, что «такое отрицание реальности опасно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    В Британии положительно оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Боец рассказал о плохой подготовке новых подразделений ВСУ

    Украинский пленный раскрыл отношение младших офицеров ВСУ к конфликту

    В США сделали мрачный прогноз по Украине

    Телезвезда отрезала мужчине голову

    Блогерша описала жизнь переехавших за границу россиян фразой «все не так радужно»

    В Раде высмеяли призыв Рютте к НАТО купить оружие для Украины

    В США задержали военного якобы за попытку передачи данных России

    Замначальника отдела полиции снял видео у девушки под юбкой и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости