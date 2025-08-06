В офисе Зеленского сделали прогноз о длительности конфликта с Россией

Замглавы офиса Зеленского Верещук: Конфликт на Украине надолго

Конфликт на Украине будет длиться еще долго. Об этом заявила замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

По ее словам, многие люди ведут себя так, будто конфликт скоро закончится, хотя в действительности ничто не указывает на это. Верещук добавила, что «такое отрицание реальности опасно». По ее мнению, подобное смещение фокуса общества демобилизует страну, что уменьшает ее шансы одержать победу.

Ранее Зеленский высказался о возможном перемирии с Россией в воздухе. Политик раскритиковал идею, подчеркнув, что поддерживает полное и «немедленное прекращение огня».

До этого глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп якобы дал России «последний шанс» завершить конфликт. По его словам, Трамп демонстрирует намерения через анонс визита своего представителя Стивена Уиткоффа в Москву.