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23:03, 5 августа 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на идею перемирия с Россией в воздухе

Зеленский раскритиковал идею перемирия с Россией в воздухе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, высказался о возможном перемирии с Россией в воздухе. Политик раскритиковал идею, подчеркнув, что поддерживает полное и «немедленное прекращения огня».

По словам Зеленского, Киев пробовал «много разных форматов», как можно прекратить огонь, в том числе предлагалась «тишина в небе», отсутствие ударов по энергетике. «Все это нарушалось россиянами», — выступил он с утверждением.

Кроме того, в своем обращении украинский президент вновь прокомментировал разговор с американским лидером Дональдом Трампом. «Он очень хорошо информирован: он знает о российских ударах, знает ситуацию на фронте, о том, что россияне сейчас пытаются сделать удары более интенсивными», — сказал Зеленский.

Ранее Bloomberg со ссылкой на на высокопоставленный источник в России сообщило, что Москва рассматривает возможность объявления перемирия с Украиной в воздухе. По словам собеседника, это намерение следует рассматривать в качестве предложения президенту Трампу в рамках усилий по мирному урегулированию, особенно в свете предстоящего визита в РФ американского спецпосланника Стива Уиткоффа.

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