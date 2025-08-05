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20:50, 5 августа 2025Мир

Раскрыты планы России и Украины объявить перемирие

Bloomberg: Россия рассматривает объявления перемирия с Украиной в воздухе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Российская сторона рассматривает возможность объявления перемирия с Украиной в воздухе. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в России сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседника издания, это намерение следует рассматривать в качестве предложения президенту США Дональду Трампу в рамках усилий по мирному урегулированию, особенно в свете предстоящего визита в Москву американского спецпосланника Стива Уиткоффа.

«Мы считаем такие встречи очень важными. Но мы не комментируем их заранее», — заявил в комментарии Bloomberg пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Уиткофф может прибыть в российскую столицу 6 или 7 августа.

ЖЗЛ
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