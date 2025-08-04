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03:19, 4 августа 2025Мир

Трамп назвал дату визита Уиткоффа в Россию

Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Вашингтон.

«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг», — высказался глава США во время общения с представителями СМИ.

Ранее председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что визит Уиткоффа в Россию не стоит переоценивать. Быстрицкий подчеркнул, что приезд спецпосланника — позитивный сигнал, но посоветовал не строить иллюзии относительно улучшения отношений США или скорых переговоров.

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