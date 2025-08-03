Эксперт посоветовал не строить иллюзий по поводу визита спецпосланника Уиткоффа в РФ

Быстрицкий посоветовал не переоценивать скорый визит Уиткоффа в Россию

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию не стоит переоценивать. Об этом ТАСС заявил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

По мнению Быстрицкого, визит Уиткоффа отражает настрой Вашингтона на продолжение диалога с Москвой. «Сам факт визита Уиткоффа говорит о том, что как минимум у определенной части администрации США есть настроение продолжать разговоры с тем, чтобы достичь соглашения. Это основной момент конструктивности здесь. Каков уровень этой конструктивности, (...) насколько удастся Уиткоффу, так сказать, продемонстрировать (...) конструктивность, это мы посмотрим по итогам переговоров», — отметил эксперт.

Быстрицкий подчеркнул, что приезд спецпосланника — позитивный сигнал, но посоветовал не строить иллюзии относительно улучшения отношений США или скорых переговоров.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил предстоящую поездку американского дипломата. Уиткофф уже неоднократно посещал Россию, в том числе встречался с президентом Владимиром Путиным. Аналитики отмечают, что визит может стать тестом на готовность сторон к поиску компромиссов по ключевым вопросам.

Ранее стало известно, что Уиткофф отправится в Израиль для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа. По данным портала Axios, это будет первая поездка представителя американской администрации почти за полгода.