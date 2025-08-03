Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 3 августа 2025Мир

Эксперт посоветовал не строить иллюзий по поводу визита спецпосланника Уиткоффа в РФ

Быстрицкий посоветовал не переоценивать скорый визит Уиткоффа в Россию
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетРоссия и НАТО:
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Leah Millis / Reuters

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию не стоит переоценивать. Об этом ТАСС заявил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

По мнению Быстрицкого, визит Уиткоффа отражает настрой Вашингтона на продолжение диалога с Москвой. «Сам факт визита Уиткоффа говорит о том, что как минимум у определенной части администрации США есть настроение продолжать разговоры с тем, чтобы достичь соглашения. Это основной момент конструктивности здесь. Каков уровень этой конструктивности, (...) насколько удастся Уиткоффу, так сказать, продемонстрировать (...) конструктивность, это мы посмотрим по итогам переговоров», — отметил эксперт.

Быстрицкий подчеркнул, что приезд спецпосланника — позитивный сигнал, но посоветовал не строить иллюзии относительно улучшения отношений США или скорых переговоров.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил предстоящую поездку американского дипломата. Уиткофф уже неоднократно посещал Россию, в том числе встречался с президентом Владимиром Путиным. Аналитики отмечают, что визит может стать тестом на готовность сторон к поиску компромиссов по ключевым вопросам.

Материалы по теме:
«Ситуация может выйти из-под контроля» США ввели новые санкции против России. Чем грозит миру конфликт двух сверхдержав?
«Ситуация может выйти из-под контроля»США ввели новые санкции против России. Чем грозит миру конфликт двух сверхдержав?
16 апреля 2021
«Отступать некуда» Омикрон, пандемия, отношения с США и Украина — игрушка НАТО: большое интервью Дмитрия Медведева
«Отступать некуда»Омикрон, пандемия, отношения с США и Украина — игрушка НАТО: большое интервью Дмитрия Медведева
28 января 2022

Ранее стало известно, что Уиткофф отправится в Израиль для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа. По данным портала Axios, это будет первая поездка представителя американской администрации почти за полгода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев начал стягивать резервы со всего фронта на одно направление

    Зеленский объявил о санкциях против капитанов российского теневого флота

    На парковке под Белгородом дрон ВСУ сдетонировал и ранил местного жителя

    Реформы в ВСУ объяснили желанием Сырского помочь друзьям

    Украинцы с битами набросились на военкомов

    Москвичей предупредили об аномальных ливнях

    Троллейбус завис над огромным провалом в российском городе

    Эксперт посоветовал не строить иллюзий по поводу визита спецпосланника Уиткоффа в РФ

    Стало известно место российских пловцов в медальном зачете чемпионата мира

    Российские войска окружили ВСУ в ДНР с трех сторон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости