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17:02, 30 июля 2025Мир

Спецпосланник Трампа отправится в Израиль из-за гуманитарного кризиса в Газе

Axios: Спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Израиль и сектор Газа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отправится в Израиль для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на истчники.

По данным издания, это будет первая поездка представителя американской администрации почти за полгода. Она пройдет на фоне «тупиковой ситуации на переговорах о прекращении огня». Отмечается, что Уиткофф также может посетить центры Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), которые расположены в секторе.

По словам источника, Трамп «хочет больше узнать о гуманитарной ситуации в Газе, чтобы понять, как увеличить помощь мирному населению».

Ранее Уиткофф заявил, что Вашингтон отзывает переговорную команду из Дохи после ответа радикальной группировки ХАМАС, который не свидетельствует о стремлении к достижению перемирия в Газе. По словам американского эмиссара, посредники предприняли серьезные усилия на переговорах, однако ХАМАС «не действует скоординированно и добросовестно».

Уиткофф добавил, что в свете отзыва команды переговорщиков Вашингтон намерен рассмотреть «альтернативные пути» возвращения заложников из Газы.

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