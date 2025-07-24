США отозвали переговорную команду из Дохи

Уиткофф: США отзывают переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС

Вашингтон отзывает переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который не свидетельствует о стремлении к достижению перемирия в Газе. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф написал в соцсети Х.

По словам американского эмиссара, посредники предприняли серьезные усилия на переговорах, однако ХАМАС «не действует скоординированно и добросовестно».

«Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», — заявил он.

Уиткофф добавил, что в свете отзыва команды переговорщиков Вашингтон намерен рассмотреть «альтернативные пути» возвращения заложников из Газы.

Ранее советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что призыв 27 стран прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи является несправедливым и вредным, а также подрывает переговорный процесс.