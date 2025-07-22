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08:20, 22 июля 2025Мир

Израиль ответил на призыв прекратить войну в Газе

Гендельман: Призыв 27 стран прекратить войну в Газе — несправедливы и вредный
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixabay

Призыв 27 стран прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи является несправедливым и вредным, а также подрывает переговорный процесс. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Мы с уважением относимся к международным усилиям, направленным на прекращение войны и освобождение заложников, но должны прямо сказать: совместное заявление группы стран — это не помощь, а заблуждение, которое подает ХАМАСу неверный и опасный сигнал», — написал он.

Помощник израильского премьера подчеркнул, что призыв полностью игнорирует, что именно ХАМАС начал войну, удерживает заложников и отвергает четкие и справедливые предложения Израиля о мире.

Он подчеркнул, что подобное совместное заявление не только несправедливо, но и вредно, а также подрывает переговорный процесс и укрепляет в ХАМАС ощущение безнаказанности.

Ранее Великобритания ввела санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Меры подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку счетов.

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