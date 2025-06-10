Британия ввела санкции против израильских министров

Лондон ввел санкции против министра финансов и министра нацбезопасности Израиля

Великобритания ввела санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Такие данные приводятся на сайте британского МИД.

Меры подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку счетов. Лондон считает, что министры ответственны за поддержку актов агрессии, совершенных по отношению к палестинцам на Западном берегу реки Иордан.

Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия также объявили о введении санкций. Поводом стали резкие заявления крайне правых министров относительно сектора Газа. Министр финансов Израиля, к примеру, одобрил расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Лондон, Оттава и Париж также пригрозили Тель-Авиву введением санкций. Страны, помимо прочего, назвали решение Биньямина Нетаньяху разрешить ввоз ограниченного объема продовольствия в сектор Газа «совершенно недостаточным», отметив, что «человеческие страдания в секторе Газа невыносимы».