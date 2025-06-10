Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 10 июня 2025Мир

Британия ввела санкции против израильских министров

Лондон ввел санкции против министра финансов и министра нацбезопасности Израиля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Бецалель Смотрич

Бецалель Смотрич. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Великобритания ввела санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Такие данные приводятся на сайте британского МИД.

Меры подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку счетов. Лондон считает, что министры ответственны за поддержку актов агрессии, совершенных по отношению к палестинцам на Западном берегу реки Иордан.

Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия также объявили о введении санкций. Поводом стали резкие заявления крайне правых министров относительно сектора Газа. Министр финансов Израиля, к примеру, одобрил расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Лондон, Оттава и Париж также пригрозили Тель-Авиву введением санкций. Страны, помимо прочего, назвали решение Биньямина Нетаньяху разрешить ввоз ограниченного объема продовольствия в сектор Газа «совершенно недостаточным», отметив, что «человеческие страдания в секторе Газа невыносимы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии отобрали паспорта у семьи российского журналиста. Полиция опасается, что они могут скрыться

    В России предрекли новые ответные удары по Украине

    Врач назвал серьезные признаки нарушения работы печени

    Трамп может применить закон 1807 года для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе

    Австрия оказалась самой вооруженной страной среди гражданского населения

    «Пользовавшегося уважением» замгубернатора российского региона заподозрили во взятке

    В Госдуме обратились к Зеленскому

    В России словами «ответ будет долгим и болезненным» описали удары возмездия по Украине

    Дерево рухнуло на машину россиян и раскололось пополам

    ВС России нанесли удар по буровой установке ВСУ в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости