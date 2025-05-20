Западные страны пригрозили Израилю санкциями

Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями из-за Газы

Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и пригрозили ближневосточной стране введением санкций. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

«Мы не будем стоять в стороне, пока правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит военное наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы предпримем в ответ конкретные действия», — говорится в документе.

Лондон, Париж и Оттава назвали решение Нетаньяху разрешить ввоз ограниченного объема продовольствия в сектор Газа «совершенно недостаточным», отметив, что «человеческие страдания в секторе Газа невыносимы».

Они также подчеркнули, что Израиль должен прекратить незаконное строительство поселений на Западном берегу. «Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целевые санкции», — заключили Великобритания, Франция и Канада.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что начинает широкомасштабные наземные действия в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона». Целью операции, как и предыдущих действий израильской армии, назвали защиту гражданского населения.