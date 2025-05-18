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16:47, 18 мая 2025Мир

В Израиле заявили о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израиль начинает широкомасштабные наземные действия в секторе Газа
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает широкомасштабные наземные действий в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона». Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Подразделения ЦАХАЛ под руководством Южного командования, включающие как действующих военнослужащих, так и резервистов, начали широкомасштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона"», — указано в сообщении.

Целью операции, как и предыдущих действий Армии обороны Израиля, согласно публикации, является защита гражданского населения. Для ее достижения и остается необходимым ликвидировать террористические организации, действующие в секторе Газа, добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее стало известно о ликвидации одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. ЦАХАЛ сообщал, что с этой целью наносил удары по штабу движения в Хан-Юнисе.

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