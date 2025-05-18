Тело одного из лидеров ХАМАС нашли в Газе

В Газе нашли тело одного из лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара

Тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара нашли в тоннеле на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, тело Синвара обнаружили вместе с телами еще десяти боевиков ХАМАС под городом Хан-Юнис. Само движение не комментировало эту информацию.

Мухаммед Синвар возглавлял военное крыло ХАМАС — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама». 13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по штабу ХАМАС в Хан-Юнисе, своей целью они назвали Синвара.