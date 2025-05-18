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07:40, 18 мая 2025Мир

Стала известна цель нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

WSJ: ХАМАС напал на Израиль для срыва соглашения с Саудовской Аравией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать мирные переговоры между еврейским государством и Саудовской Аравией. Об этом стало известно из документа, найденного израильскими военными в туннеле в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что военнослужащие обнаружили протокол встречи руководства палестинской группировки от 2 октября 2023 года, в ходе которой бывший глава политбюро движения Яхья Синвар заявил о необходимости «чрезвычайных мер» для противодействия нормализации отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Он отметил, что соглашение между сторонами «откроет дверь для большинства арабских и исламских стран, чтобы они пошли по тому же пути».

Как указывает издание, подобный сценарий был неприемлем для ХАМАС, в связи с этим было принято решение начать атаку на Израиль, которая планировалась более двух лет.

ХАМАС атаковал Израиль утром 7 октября 2023 года. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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