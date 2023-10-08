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14:50, 8 октября 2023Мир

Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»

Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе в состояние войны

Фото: Abir Sultan / Reuters

Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны». Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Отмечается, что было одобрено введение пункта 40 закона о правительстве — он регулирует порядок объявления состояния войны. В последний раз этот пункт вводился в действие 50 лет назад — во время арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.

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Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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