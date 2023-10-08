В Израиле отменили занятия в учебных заведениях

Минобразования Израиля отменило занятия в учебных заведения 9 и 10 октября

Начало событий в новости Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»

Министерство образования Израиля приняло решение отменить занятия в учебных заведениях страны на два дня. Об этом сообщает ТАСС.

На территории всей страны 9 и 10 октября учащиеся освобождены от занятий в связи с обострением ситуации.

8 октября военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны». Власти одобрили введение пункта 40 закона о правительстве — он регулирует порядок объявления состояния войны. В последний раз этот пункт вводился в действие 50 лет назад — во время арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.