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15:58, 8 октября 2023Мир

В Израиле отменили занятия в учебных заведениях

Минобразования Израиля отменило занятия в учебных заведения 9 и 10 октября
Начало событий в новости Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министерство образования Израиля приняло решение отменить занятия в учебных заведениях страны на два дня. Об этом сообщает ТАСС.

На территории всей страны 9 и 10 октября учащиеся освобождены от занятий в связи с обострением ситуации.

8 октября военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны». Власти одобрили введение пункта 40 закона о правительстве — он регулирует порядок объявления состояния войны. В последний раз этот пункт вводился в действие 50 лет назад — во время арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.

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    Любовь Ширижик
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