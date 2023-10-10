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14:17, 10 октября 2023Мир

Армия Израиля начала широкомасштабные удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Photo

Израиль начал наносить удары по объектам боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram.

«В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

Ранее контрольно-пропускной пункт «Рафах» между Египтом и сектором Газа закрыли после начала ударов Израиля по палестинской части погранперехода.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

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    Глеб Бажуткин
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