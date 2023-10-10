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13:46, 10 октября 2023Мир

Пункт пропуска на границе Египта и сектора Газа закрыли после ударов Израиля

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа закрыт после ударов Израиля

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» закрыт после ударов Израиля по палестинской части погранперехода. Об этом сообщает РИА Новости.

«КПП закрыт для поездок между Египтом и сектором Газа с обеих сторон после того, как палестинская сторона подверглась обстрелу сегодня в полдень», — заявили собеседники агентства с египетской стороны.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что началась проработка возможности эвакуации россиян из сектора Газа. По его словам, в случае эвакуационных мероприятий речь будет идти о выходе россиян с территории сектора Газа в третью страну, откуда их заберут самолетами.

Новое обострение на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа Израиль объявил о проведении военной операции.

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    Глеб Бажуткин
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