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00:48, 10 октября 2023Мир

В России начали прорабатывать возможность эвакуации россиян из сектора Газа

Посол РФ Викторов: прорабатывается возможность эвакуации россиян из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene / Globallookpress.com

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала заявил, что в настоящее время началась проработка возможности эвакуации россиян из сектора Газа. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что сейчас процесс идет в сугубо предварительном порядке, с учетом всех обстоятельств.

Викторов добавил, что в случае реальных эвакуационных мероприятий речь будет идти о выходе россиян с территории сектора Газа в третью страну, оттуда их заберут самолетами.

Посол также рассказал, что в дипмиссию в Израиле обращаются россияне с вопросами о том, как улететь из страны, например, если они имеют билеты, но хотят уехать пораньше, или являются пассажирами тех авиакомпаний, которые приостановили полеты.

Викторов допустил возможность организации вывозных рейсов из Израиля, подчеркнув, что российская сторона будет действовать по обстановке.

Накануне посол заявил, что Россия готова предпринять радикальные меры по вывозу своих граждан из Израиля в случае ухудшения обстановки в стране.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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