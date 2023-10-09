Россия рассмотрит возможность радикальных мер по вывозу россиян из Израиля

Посол Викторов: Россия готова на радикальные меры по вывозу россиян из Израиля

Россия готова предпринять радикальные меры по вывозу своих граждан из Израиля в случае ухудшения обстановки в стране. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов, его слова приводит РИА Новости.

«Если ситуация будет усложняться, будем принимать радикальные меры по вывозу наших граждан... если того потребует ситуация», — сообщил дипломат.

При этом глава диппредставительства отметил, что данных о том, сколько россиян покинули Израиль, нет. Однако есть обращения, которые фиксируются.

«Эти многочисленные обращения от наших граждан у нас есть, мы их консультируем, оказываем необходимую помощь, — добавил Викторов. — У нас нет таких данных, сколько человек покинули страну У нас нет счетчика на входе в самолет. Не могу ничего сказать, но обращения есть».

Ранее стало известно, что Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в авиагавани Израиля. Ограничения будут действовать с 3:00 8 октября до особых распоряжений.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

