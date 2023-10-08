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00:16, 8 октября 2023Путешествия

Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы в Израиль

Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы в Израиль до особых распоряжений

Фото: Inhyeok Park / Unsplash

Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в авиагавани Израиля. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

Ограничения будут действовать с 3:00 8 октября до особых распоряжений.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings временно прекратила полеты в Израиль. До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что в Израиле находятся около ста организованных туристов из России.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

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    Марина Совина
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