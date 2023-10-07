В АТОР назвали число находящихся в Израиле туристов из России

АТОР: в Израиле находятся около ста организованных туристов из России

В Израиле находятся около ста организованных туристов из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram, при этом в сообщении отмечается предварительный характер имеющейся информации.

7 октября Израиль объявил о начале военной операции в Газе.

Количество самостоятельных путешественников неизвестно, добавили в АТОР. В организации со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24 указали, что ряд рейсов в аэропорту Бен-Гурион задерживаются.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа после массового ракетного обстрела территории еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии войны.