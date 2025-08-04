На Украине рассказали о последнем шансе России завершить конфликт

На Украине рассказали, что Трамп дал России последний шанс завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп якобы дал России «последний шанс» завершить конфликт. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, Трамп демонстрирует намерения через анонс визита своего представителя Стивена Уиткоффа в Москву. Коваленко заключил, что если визит не будет успешным, то США введут новые санкции против России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что сроки для заключения перемирия с Украиной, установленные президентом США, нереальны и он сам это понимает. Сенатор также предположил, что Трамп готов уступить той части своего окружения, которая хочет введения этих санкций.

До этого Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если в установленный им срок не будет достигнута договоренность о прекращении огня на Украине. При этом американский лидер отметил способность Москвы обходить рестрикции.