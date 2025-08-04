Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:31, 4 августа 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о последнем шансе России завершить конфликт

На Украине рассказали, что Трамп дал России последний шанс завершить конфликт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп якобы дал России «последний шанс» завершить конфликт. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, Трамп демонстрирует намерения через анонс визита своего представителя Стивена Уиткоффа в Москву. Коваленко заключил, что если визит не будет успешным, то США введут новые санкции против России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что сроки для заключения перемирия с Украиной, установленные президентом США, нереальны и он сам это понимает. Сенатор также предположил, что Трамп готов уступить той части своего окружения, которая хочет введения этих санкций.

До этого Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если в установленный им срок не будет достигнута договоренность о прекращении огня на Украине. При этом американский лидер отметил способность Москвы обходить рестрикции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?

    Москвичам пообещали лужи по пояс

    Мышь залетела женщине в рот и лишила ее почти двух миллионов рублей

    Маску пообещали выплатить через два года огромные деньги

    Оценено влияние обрушившегося на Курилы цунами на стоимость рыбы в России

    Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи

    Гособвинение запросило срок для бывшего директора парка «Патриот»

    Дочь Стива Джобса показала фото в свадебном платье

    «У меня не хватит слов описать». Михалков рассказал о реакции Алиева на звонок Путина во время обеда

    В «Зените» высказались о штрафе за оскорбительную кричалку про клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости