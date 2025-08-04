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14:50, 4 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обещание Трампа ввести санкции после 8 августа

Сенатор Джабаров назвал сроки Трампа для перемирия нереальными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сроки для заключения перемирия с Украиной, установленные президентом США Дональдом Трампом, нереальные, и он сам это понимает, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал на обещание американского лидера ввести рестрикции против России.

Ранее Трамп подтвердил свое намерение ввести новые санкции, если в установленный им срок до 8 августа не будет достигнута договоренность о прекращении огня на Украине.

Понятно, что это нереальные сроки, и самое главное — под ними ничего нету. Остановили бои, и дальше что? Они хотят просто остановиться и продолжать снабжать Украину оружием, заниматься перегруппировкой ее сил?

Владимир Джабаровсенатор

Прежде, чем делать такие заявления, надо было глубоко проанализировать сложившуюся ситуацию, полагает он. Джабаров также предположил, что Трамп оказался готов уступить части своего окружения, которая хочет введения этих санкций.

«Я думаю, что уже все прекрасно понимают, что реакции особой мирового сообщества не последует, потому что вторичные санкции могут не заработать. Ни Индия, ни Китай, ни Бразилия не согласны отказываться от российских энергоносителей. Ну, а если он хочет просто пошуметь, попугать — пусть считает, что он нас попугал, но у нас есть свои задачи, своя линия поведения. Мы готовы к мирным переговорам с Украиной, но чтобы они к чему-то привели, а не просто так: сели и разошлись, как это было уже неоднократно», — заключил сенатор.

14 июля Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил дедлайн до 10 дней. Свое решение президент объяснил отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

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