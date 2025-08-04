Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:37, 4 августа 2025Мир

Трамп сделал заявление о санкциях против России

Трамп пообещал ввести санкции против России, если не будет перемирия на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если в установленный им срок не будет достигнута договоренность о прекращении огня на Украине. Его цитирует РИА Новости.

При этом американский лидер отметил способность Москвы обходить рестрикции. «Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он.

14 июля Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил дедлайн до 10 дней. Свое решение президент объяснил отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

В ответ на его заявления зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп игрой ультиматумов с Россией ведет к войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о санкциях против России

    Москвич обратился к «черному магу» и лишился десятков тысяч рублей

    Известный волк напал на мальчика в заповеднике

    Женщинам раскрыли неочевидные причины редких оргазмов

    Четырех бывших министров обороны Украины объявили в розыск

    Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

    В российском регионе дома освободились от воды после разгула стихии

    Посол раскрыл отношение итальянцев к русским

    Киев предупредили о риске лишиться всей поддержи США

    Истребители ВВС США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости